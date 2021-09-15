Два человека погибли при пожаре частного дома в Быховском районе

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Сообщение о пожаре в д. Первое Мая поступило 14 сентября в 21:52. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили горение дома и двух хозяйственных строений; кровля и перекрытие обрушились. Соседи предположили, что внутри могут быть люди. Хозяйка 1937 года рождения проживала с двумя сыновьями, но в тот момент ее дома не было.Спасателями в комнате под завалами были обнаружены обгоревшие трупы сыновей владелицы дома 1960 и 1970 годов рождения. Известно, что погибшие были безработными.Проверку по факту пожара и гибели людей проводит Быховский районный отдел Следственного комитета.Видео МЧС