Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.95
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Два человека погибли при пожаре частного дома в Быховском районе

Два человека погибли при пожаре частного дома в Быховском районе

В одном из жилых домов в деревне Первое Мая Быховского района произошел пожар, который унес жизни двоих мужчин. Об этом информирует Могилевское областное управление МЧС.

Подписаться

Сообщение о пожаре в д. Первое Мая поступило 14 сентября в 21:52. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили горение дома и двух хозяйственных строений; кровля и перекрытие обрушились. Соседи предположили, что внутри могут быть люди. Хозяйка 1937 года рождения проживала с двумя сыновьями, но в тот момент ее дома не было. 

Спасателями в комнате под завалами были обнаружены обгоревшие трупы сыновей владелицы дома 1960 и 1970 годов рождения. Известно, что погибшие были безработными. 

Проверку по факту пожара и гибели людей проводит Быховский районный отдел Следственного комитета.

Видео МЧС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы