Два человека погибли при перестрелке на курорте в Мексике

Гражданки Германии и Индии погибли в результате перестрелки в одном из ресторанов курортного города Тулум в мексиканском штате Кинтана-Роо, передает ТАСС.
По данным генпрокуратуры Кинтана-Роо, на которую ссылается агентство DPA, одна из пострадавших умерла на месте инцидента, еще одна – позднее в медучреждении. Отмечается, что еще двое мужчин из Германии и женщина из Нидерландов получили ранения. Местные власти связались с консульствами соответствующих стран.
Вечером 21 октября в одном из ресторанов курортного города Тулум в мексиканском штате Кинтана-Роо произошел конфликт между наркоторговцами. Началась перестрелка, в результате которой пять человек, пребывавших в момент происшествия в ресторане, получили ранения. Двое из них умерли. Правоохранители начали расследование, в настоящий момент они ищут участников перестрелки. К этому времени полиция смогла установить местонахождение одного из подозреваемых.
Согласно официальной информации, с начала текущего года в Мексике было совершено около 25,4 тыс. умышленных убийств, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Примерно 50% преступлений такого рода регистрируется в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.
Фото: pixabay.com