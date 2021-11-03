Два человека погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском

Не менее двух человек погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным экстренных служб, судьба еще пяти членов экипажа остается неизвестной.
В МЧС России также назвали предварительные причины крушения: неисправность воздушного судна и плохая погода.
Самолет, следовавший из Якутска пропал с радаров при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Отмечается, что воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно". Ан-12 выполнял транзитный рейс для перевозки продуктов.