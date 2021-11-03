SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Два человека погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском

Два человека погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском

Не менее двух человек погибли при крушении самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает РИА Новости


По данным экстренных служб, судьба еще пяти членов экипажа остается неизвестной.

В МЧС России также назвали предварительные причины крушения: неисправность воздушного судна и плохая погода. 

Самолет, следовавший из Якутска пропал с радаров при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Отмечается, что воздушное судно эксплуатировала белорусская авиакомпания "Гродно". Ан-12 выполнял транзитный рейс для перевозки продуктов. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы