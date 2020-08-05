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Два человека на место и самые высокие проходные баллы в стране: в БГМУ подвели итоги зачисления студентов на бюджет

Приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета назвала фамилии первокурсников, которые с 1 сентября начнут учиться в одном из ведущих вузов страны. Произошло это на открытом заседании приемной комиссии, которое состоялось под председательством первого проректора БГМУ Ирины Мороз.

Архивное фото

В 2020 году на первый курс лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, фармацевтического, военно-медицинского факультетов для обучения за счет бюджетных средств принято 620 человек, в том числе на условиях целевой подготовки – 295 человек. По сравнению с прошлым годом цифры приема выросли на военно-медицинском факультете, на который зачислено 30 человек (в 2019-м – 25). В соответствии с законодательством без вступительных испытаний студентами стали 30 человек (13 абитуриентов поступили на лечебный факультет, 10 – на стоматологический, 5 – на военно-медицинский, 2 – на фармацевтический факультет). Вне конкурса зачислены 4 абитуриента (2 – на лечебный факультет, 1 – на стоматологический, 1 – на военно-медицинский факультет).

В лидеры по проходным баллам для обучения на бюджетной основе вышел стоматологический факультет – чтобы стать его студентом по общему конкурсу, в абитуриентском багаже необходимо было иметь 383 балла (полупроходной балл – 381). Для «целевиков» проходные баллы составили от 342 (Могилевская область) до 358 (Брестская область). Максимальный балл у претендентов на студенческий билет, желающих стать стоматологами, достиг 394 (общий конкурс) и 383 (целевой прием).

Получить право учиться на фармацевтическом факультете за счет бюджетных средств можно было, набрав 369 баллов. При этом самыми значительными (389) они оказались у абитуриента, шедшего по общему конкурсу.

На лечебный факультет по общему конкурсу проходной составил 368, а полупроходной балл – 367. По целевому направлению он варьировал в зависимости от региона – от 260 (Гомельская область) до 338 (Гродненская область). Максимум баллов из числа поступавших на лечфак на общих основаниях принадлежит абитуриенту, достигшему отметки в 398. Среди «целевиков» самый большой показатель – 382 балла.

Проходной балл на педиатрический факультет по общему конкурсу составил 340, а по целевому конкурсу – от 291 до 311 (в зависимости от того или иного региона). Максимальный балл, зафиксированный у нескольких абитуриентов, – 382 (по общему конкурсу), у «целевиков» он равняется 345.

На медико-профилактический факультет в текущем году проходной порог для абитуриентов равняется 309 баллам (на общих основаниях), а полупроходной балл – 308. Если говорить о тех юношах и девушках, кто поступал по целевому договору, заключенному с управлениями здравоохранения областных исполнительных комитетов, то им нужно было набрать от 215 до 301 балла. Максимум баллов по общему конкурсу зафиксирован на уровне 343, а по целевому – 333.

Чтобы стать курсантом военно-медицинского факультета в БГМУ требовалось иметь не менее 301 балла (это полупроходной балл), проходной балл для юношей, которых будут готовить в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь, составил 303. Не менее 311 баллов следовало набрать молодым людям, местом службы которых в недалекой перспективе станет Государственный пограничный комитет, и 161 балл – будущим офицерам медицинской службы МВД. Балльный максимум у одного из кандидатов в военные врачи составил 355.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Белорусского государственного медицинского университета Алексея Кадушкина, проходные баллы на многие факультеты выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в прошлом году на лечебный факультет проходной балл составил 358, а нынче – 368; на педиатрический факультет в 2019-м – 333, в 2020-м – 340; на стоматологический факультет – минувший год 370 баллов, текущий год – 381 балл. Увеличились проходные баллы и на фармацевтический факультет: 2019 год – 364 балла, 2020 год – 369 баллов. Все это позволяет утверждать, что профессии врача и провизора по-прежнему пользуются огромной популярностью у молодежи и желающие их приобрести имеют прочные знания по профильным дисциплинам, коими являются биология и химия.

– Касательно конкурса на бюджетные места на полный срок получения образования по различным специальностям можно сказать следующее. Среди абитуриентов, поступавших по общему конкурсу, он составил порядка 2 человек на место, на условиях целевой подготовки – почти 1,5 человека на место, – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БГМУ.

К слову, до 15 августа включительно в приемную комиссию БГМУ имеют возможность подать документы абитуриенты, которые хотят учиться в ведущем медицинском университете страны на платной основе. Сделать это можно ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме воскресенья.

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