Два брата убили в Подмосковье коллегу и привезли труп в Беларусь

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Днем 17 октября 44-летний местный житель приехал в райотдел. Он сообщил дежурному милиционеру, что по пути из России в его автомобиле умер 40-летний знакомый, с которым они вместе работали на стройке. Коллеге якобы резко стало плохо, он потерял сознание и скончался.Труп мужчины направили на экспертизу. Ее результаты показали, что смерть наступила в результате причинения телесных повреждений.Сыщики с коллегами из России восстановили события. Выяснили, что к гибели жителя Черикова причастен сам заявитель и его брат из Минска. Накануне отъезда в Беларусь они втроем выпивали. Под градусом родственники поссорились с напарником и избили его до смерти.Мужчин задержали. Их действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за убийство.