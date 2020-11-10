Братья-гастарбайтеры уехали из Беларуси на заработки в Россию. В Подмосковье мужчины убили напарника и привезли его труп в Чериковский РОВД, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Беларуси Ольги Чемодановой.
Днем 17 октября 44-летний местный житель приехал в райотдел. Он сообщил дежурному милиционеру, что по пути из России в его автомобиле умер 40-летний знакомый, с которым они вместе работали на стройке. Коллеге якобы резко стало плохо, он потерял сознание и скончался.
Труп мужчины направили на экспертизу. Ее результаты показали, что смерть наступила в результате причинения телесных повреждений.
Сыщики с коллегами из России восстановили события. Выяснили, что к гибели жителя Черикова причастен сам заявитель и его брат из Минска. Накануне отъезда в Беларусь они втроем выпивали. Под градусом родственники поссорились с напарником и избили его до смерти.
Мужчин задержали. Их действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за убийство.
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Два брата убили в Подмосковье коллегу и привезли труп в Беларусь
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