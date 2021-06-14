В Черное море вошли два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной, передает РИА Новости.
Отмечается, что данными кораблями являются эсминец с управляемыми ракетами "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегат "Эвертон" ВМС Нидерландов. За суднами следят силы Черноморского флота.
− Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО Defender ВМС Великобритании и фрегата УРО Evertsen ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря, − уточняется в сообщении Национального центра управления обороной.
В настоящее время в акватории Черного моря находится также ракетный эсминец ВМС США Laboon типа Arleigh Burke, прошедший 11 июня через проливы. Корабль этого класса имеет на вооружении управляемое ракетное оружие − способные нести ядерные заряды крылатые ракеты Tomahawk и противокорабельные ракеты Harpoon.
В соответствии с положениями конвенции Монтрё время нахождения военных кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
Фото: ТАСС
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Два боевых корабля НАТО зашли в Черное море
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