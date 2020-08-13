Два автобуса столкнулись в Украине

ДТП произошло на Кировоградщине, погибли два человека, еще десять получили травмы, пишет "Униан".

Два автобуса столкнулись на трассе Одесса – Киев в Украине.

– На автодороге М05 Киев – Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района в результате столкновения двух автобусов Киев – Одесса и Кошице (Словацкая республика) – Одесса погибли два и пострадали 10 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы, – рассказали в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что водитель одного из автобусов не избрал безопасную скорость и допустил столкновение с другим, который ехал в том же направлении. Погибшие – мужчина из Прикарпатья и женщина, личность которой пока устанавливается.