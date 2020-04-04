Душевно, с сюрпризами и любовью к «мове». Александр Сухарев закрыл неделю онлайн-квартирника «Альфа Радио»

С 30 марта по 4 апреля «Альфа Радио» проводило видеостримы с концертов белорусских артистов. Музыканты пели в пустом зале для онлайн-аудитории, так что послушать любимые треки можно было и не выходя из дома. За время проекта на сцене Театра эстрады выступили Тео, Ольга Рыжикова и Ян Ярош, группы «Дядя Ваня», «Радиоволна» и «Дрозды». Сегодня список артистов пополнил Александр Сухарев.

Неделя выдалась насыщенной. Зрители «Альфа Радио» слушали лирические песни о любви, фолк-рок и поп, танцевали и аплодировали за экранами. Было и громко, и смешно, и трогательно — на любой вкус. Концерт в субботу оказался не самым драйвовым и зажигательным на проекте, но покорил почти домашним уютом. Казалось, что на сцене развернулось не выступление перед сотнями зрителей на онлайн-платформах, а прошел разговор старых друзей — с перерывами на песни под гитару.

От капучино и любимой собаки до любви и жизненной философии — темы в песнях Александра Сухарева разные, а вот манера исполнения почти всегда одна. Охарактеризовать такой стиль можно как «ласковый стеб». Это когда и смешно, и никому не обидно. Отдельное место в творчестве артиста занимает белорусский язык. Он для Александра не родной, но от этого не менее любимый.

— Я не белорус — родился на Урале, но с шести лет живу здесь. Всегда хотел написать альбом «на мове», чтобы понять, могу ли сочинять на языке страны, в которой живу. Оказалось, могу! — улыбается музыкант.

Бросать себе вызов — это, кажется, особое хобби Александра. И речь не только о языке творчества. Артист уже трижды отправлялся в пешие музыкальные туры по Беларуси: из столицы — в Солигорск, Брест и Витебск. По дороге выступал с благотворительными концертами в районных городах, разносил открытки к 8 Марта и даже успел написать материал для целого альбома. Впрочем, последний факт не удивляет, если узнать музыканта получше. С творческими порывами у Александра проблем явно нет.

— Идеи на меня нападают, только успевай ловить. Они приходят из ниоткуда! Кстати, сочиняю песни раз в двадцать быстрее, чем записываю их в студии, — смеется артист. — Но до записи доходит не все. Есть и материал, который ложился в стол — иногда я возвращаюсь к нему через несколько лет, и идеи находят новую жизнь.

Творчество — штука непредсказуемая. Онлайн-квартирник, как оказалось, тоже: в конце выступления Александра Сухарева «Альфа Радио» сделало ему сюрприз — на сцену вышел давний знакомый артиста певец Александр Помидоров. Музыканты, не готовясь, выступили дуэтом. Импровизация получилась сумбурной, но яркой.

На такой теплой ноте завершилась неделя онлайн-квартирников. Но прощаться с проектом рано: «Альфа Радио» продолжит выпускать стримы с концертов раз в неделю по два часа каждый. Следите за новостями!