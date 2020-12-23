Дуров рассказал о судьбе Telegram

, – написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, Павел Дуров отметил, что в следующем году мессенджер начнет «ненавязчивую» монетизацию, которая необходима для покрытия расходов на развитие и поддержку сервиса и сохранения независимости от крупных компаний.