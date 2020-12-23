Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не собирается продавать компанию.
«Мы не собираемся прoдавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый прoект, где уважают права пoльзователей и oбеспечивают высокое качествo сервиса», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Павел Дуров отметил, что в следующем году мессенджер начнет «ненавязчивую» монетизацию, которая необходима для покрытия расходов на развитие и поддержку сервиса и сохранения независимости от крупных компаний.
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Дуров рассказал о судьбе Telegram
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Фото: РЕЙТЕР