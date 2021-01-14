Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров охарактеризовал резкий рост популярности приложения в мире как «крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества». Его слова приводит ТАСС.
«Мы, возможно, наблюдаем крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества. Следуя за этим феноменом, два президента начали вести свои каналы в Telegram – президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Турции Тайип Эрдоган», – заявил Павел Дуров.
Он напомнил, что в мессенджере уже присутствует ряд других мировых лидеров, включая президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее Дуров рассказал, что число пользователей Telegram превысило 500 млн – за последние три дня оно увеличилось на 25 млн. Причиной скачка популярности приложения стал ряд скандалов с обновлением пользовательского соглашения WhatsApp, предполагающим передачу данных Facebook, а также блокировка аккаунтов американского президента Дональда Трампа в соцсетях после осады Капитолия в Вашингтоне.
Фото: РИА Новости
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Дуров назвал рост пользователей Telegram «крупнейшей цифровой миграцией» в истории
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