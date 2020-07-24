Думали пропал при сборе грибов, оказалось - убит: в Петриковском районе милиция оперативно раскрыла преступление

О том, что примерно две недели не видно жителя деревни Колки Колковского сельсовета, в милицию 13 июля заявила его председатель. О 61-летнем сельчанине была получена информация, что проживал один, не особо общался с родственниками, выпивал, подрабатывал сезонным сбором грибов, которые сдавал в приемный пункт. Оперативники уголовного розыска РОВД выяснили, что мужчину не видели с еще более раннего времени. Проверили дом пропавшего, где не нашли явных следов, указывающих на насильственную смерть. Организовали поиски в лесу, что не привело к результату.

В селе вспомнили, что мужчину иногда видели в компании другого 58-летнего сельчанина, ранее судимого за кражу. Милиционеры пришли к тому на усадьбу и увидели на участке рядом с домом свежевырытую яму, прикрытую ковром. В нем оказалось тело разыскиваемого. Хозяин усадьбы не стал отпираться и дал признательные показания.

-Он рассказал, что во время распития спиртного между ним и гостем возникла ссора, хозяин схватился за нож и нанес компаньону смертельное ранение. Надеялся, что того никто искать не будет,- сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.