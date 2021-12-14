Думали, что художничали, а оказалось – хулиганили: в Гомеле ОМОН задержал двух парней-граффистов

Группа ОМОН УВД Гомельского облисполкома, осуществляя рейд по улицам ночного города, обратила внимание на двух людей, копошившихся у стены за автобусной остановкой. Молодых людей задержали.





В рюкзаках у 19-летних учащихся гомельских колледжей оказались баллоны с краской. Молодые люди рассказали, что увлекаются онлайн-играми, решили некоторые рисунки из этой тематики нанести для всеобщего обозрения, посчитали, что лучше всего для реализации творческого замысла подойдет забор.





Парней привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев подчеркнул, что независимо от вида наказания, необходимо будет возместить и причиненный ущерб, в случае отказа ущерб взымается в судебном порядке.

Фото УВД Гомельского облисполкома.

