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  2. Думали, что художничали, а оказалось – хулиганили: в Гомеле ОМОН задержал двух парней-граффистов

Думали, что художничали, а оказалось – хулиганили: в Гомеле ОМОН задержал двух парней-граффистов

Группа ОМОН УВД Гомельского облисполкома, осуществляя рейд по улицам ночного города, обратила внимание на двух людей, копошившихся у стены за автобусной остановкой. Молодых людей задержали.


В рюкзаках у 19-летних учащихся гомельских колледжей оказались баллоны с краской. Молодые люди рассказали, что увлекаются онлайн-играми, решили некоторые рисунки из этой тематики нанести для всеобщего обозрения, посчитали, что лучше всего для реализации творческого замысла подойдет забор.  


Парней привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. 

Первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев подчеркнул, что независимо от вида наказания, необходимо будет возместить и причиненный ущерб, в случае отказа ущерб взымается в судебном порядке.

Фото УВД Гомельского облисполкома. 

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