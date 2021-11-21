"Дух белорусского народа и национальная символика": кинематографисты СНГ побывали во Дворце Независимости

В числе гостей представители Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии.Восхищенные взгляды посетителей говорят о том, что Дворец Независимости их впечатлил. И не удивительно, ведь это символ белорусской государственности, где гости в том числе почувствовали сопричастность к историческим событиям, которые здесь проходили.Гостей приветствовала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая и проводила экскурсию, очень интересно и эмоционально рассказывая про историю создания дворца, а также про многочисленные детали и подробности судьбоносных переговоров и встреч.Дворец Независимости - кульминационная составляющая большого столичного патриотичного квартала, который в том числе включает Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.Надо отметить, что Дворец Независимости успел стать визитной карточкой Беларуси. В нем воплощено все то, что умеют белорусские мастера, ведь сделан он руками именно белорусов, которые проявили высокое мастерство, создавая настоящие шедевры творчества. Это главное, что нужно понимать, когда ходишь по залам дворца и смотришь на интерьеры.Молодое суверенное государство сумело создать такой объект, который вызывает неподдельное восхищение как белорусов, так и зарубежных гостей.Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков делится впечатлениями от посещения Дворца Независимости и от интересной программы пребывания в Беларуси, в которой, конечно же, "Лістапад". "Очень интересная программа, - говорит он. - Символично, что удалось многие направления сотрудничества в сфере кинематографии обсудить в Минске. Есть интересные перспективы во взаимодействии с "Беларусьфильмом". Самые прекрасные впечатления про Дворец Независимости. Безусловно, это часть истории страны. Те события, которые произошли здесь, это уже не документалистика, это достойно художественных произведений".Все, о чем рассказывает во время экскурсии Наталья Эйсмонт, гости слушают с огромным интересом, задают многочисленные вопросы.Особый интерес у всех вызывает Зеленый зал, который обрел мировую известность в феврале 2015 года. В нем проходили переговоры "нормандской четверки" - лидеров России, Украины, Германии и Франции. Хотя изначально планировалось, что здесь они просто смогут отдохнуть от суеты в преддверии переговоров. Однако президенты посчитали этот зал настолько, как они выразились, демократичным и уютным, что решили здесь и проводить переговоры, которые продолжались в течение почти 17 часов. Более того, они сами решили передвинуть фактически всю мебель в зале и расположились на диванах у стены.Кинематографисты не преминули сделать селфи на память о своем соприкосновении с историей этого мирового события.Генеральный директор Национального агентства "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов поделился: "Очень символичное и масштабное здание, которое впитало дух белорусского народа, Беларуси, национальную символику. Чувствуется, что мастера, которые создавали здесь свои шедевры в интерьере, мебели, картинах, вложили душу. Во дворце очень сильная энергетика. Мне очень импонируют белорусские мотивы, которыми наполнено это здание".Руководитель "Узбеккино" также отметил, что в последние два года Беларусь стала ему ближе, поскольку много планов по сотрудничеству с "Беларусьфильмом", которое стало активно налаживаться., - рассказал гендиректор.Актриса из Узбекистана Дилором Каримова впервые в Беларуси, и все для нее здесь новое. Хотя, как признается гостья, она хорошо знает Беларусь с советских времен по кинофильмам, книгам. Она говорит, что ей нравится в нашей стране - как программа кинофестиваля, так и радушие белорусов. Актриса для себя отметила, что Минск практически с нуля строился после Великой Отечественной войны, в городе до сих пор сохранились здания послевоенной постройки, а также много самых современных зданий.Особые слова восхищения - о Дворце Независимости, который впечатлил ее своим величием и красотой., - говорит гостья из Узбекистана.Режиссер из Грузии Георгий Харебава с интересом рассматривает картины из разных стран, которые были преподнесены в качестве подарка главе белорусского государства, а сейчас украшают Дворец Независимости. Он доволен тем, что посетил в Минске такой важный объект, в котором отражена богатая белорусская культура и не менее богатая история страны, в том числе независимого периода ее развития.Говоря про кинофестиваль, в котором он участвует впервые, режиссер сказал: "Лiстапад" - это настоящая радость, праздник для кинематографистов. Насыщенная программа, встречи с интересными людьми из разных стран, коллегами. Новые проекты, новые идеи - все рождается здесь, вдохновляет. Кстати, я участвую со своим фильмом. В целом хочу сказать, что белорусы меня очень впечатлили. В том числе и гостеприимством, которое сродни нашему, грузинскому".Пожалуй, наиболее значимо посещение Дворца Независимости для формирования правильного восприятия страны зарубежными гостями. Ведь именно здесь сконцентрированы таланты белорусских мастеров. Об этом сказал директор таджикского государственного учреждения "Точикфилм" Шохиен Махмадсаид. "", - сказал представитель Таджикистана.

Экскурсия проходит очень динамично, гости не перестают удивляться искусству белорусских мастеров, узнавая все новые подробности того, как создавался дворец, в залах которого сейчас пишется история современной Беларуси - независимой и суверенной.

Для кинематографистов стран СНГ Дворец Независимости - один из пунктов насыщенной программы их пребывания в Беларуси. Вне всякого сомнения, что с собой в сердце они увезут память о красоте и величии Дворца Независимости как символа белорусской государственности.

