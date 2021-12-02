"Дуда не набрал 50% голосов, ему накрутили". Лукашенко о сфальсифицированных выборах в Польше

Прошедшие в прошлом году президентские выборы в Польше были сфальсифицированы, и президент Анджей Дуда в действительности не набрал половины голосов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.
"Вы же знаете, как победил Дуда? Он не набрал 50% голосов, ему накрутили", – сказал белорусский лидер.
Отвечая на вопрос, сфальсифицированы ли были выборы, Александр Лукашенко сказал: "Абсолютно".
Глава государства констатировал, что в Польше сейчас мощная оппозиция.
"Сейчас Дональд Туск туда попал, в "Гражданскую платформу". Это ПиС – "Право и Справедливость". У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда – троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов – меньше процента – официально ему дали, чтобы его признать победителем", – сказал он.
По словам Президента Беларуси, когда оппозиция вышла на улицы, "американцы топнули: стоп, пусть побудут, следующие вы".
"Польша находится под внешним управлением еще похлеще, чем Украина, только они не "пылят", они делают это тихо, спокойно. Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Беларусью. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват", – отметил белорусский лидер.
"С приходом Туска, а это сильный политик, они там грохнутся, – уверен Глава государства. – Там есть с кем разговаривать, там будет с кем разговаривать, поляки непростой народ – они заставят любого политика делать то, что им выгодно".
Фото: БЕЛТА