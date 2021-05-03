Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Валенсией»

Несмотря на то что каталонцы имели ощутимое преимущество и превзошли соперника буквально во всем, по ходу игры они уступали. Впрочем, они смогли развернуть течение матча вспять.В составе «Валенсии» отличились Габриэль Паулиста (50-я минута) и Кристиан Солер (83). А у «Барселоны» голами отметились Лионель Месси дважды (57, 69) и Антуан Гризманн (63). Первый гол именитый аргентинец забил после того, как не реализовал пенальти.Остальные матчи этого тура, сыгранные 30 апреля – 2 мая, закончились так: «Сельта» – «Леванте» – 2:0, «Эйбар» – «Алавес» – 3:0, «Эльче» – «Атлетико» – 0:1, «Уэска» – «Реал Сосьедад» – 1:0, «Реал» – «Осасуна» – 2:0, «Вальядолид» – «Бетис» – 1:1, «Вильярреал» – «Хетафе» – 1:0, «Гранада» – «Кадис» – 0:1.Обратим внимание на то, что в отчетном туре синхронных побед добились «Атлетико», «Реал» и «Барселона», которые ведут борьбу за чемпионство. Сегодня вечером от них постарается не отстать и «Севилья», которая примет «Атлетик».«Атлетико» имеет 76 очков, «Реал» и «Барселона» – по 74, а «Севилья» – 70.Список бомбардиров возглавляет Лионель Месси, который забил 28 мячей.