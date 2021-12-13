Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Монако» в игре футбольного чемпионата Франции

Оба мяча в составе «Пари Сен-Жермен» в отчетной игре забил Килиан Мбаппе, отличившийся на 12-й и 45-й минутах (в первом случае – с пенальти).Отметим, что футболисты ПСЖ вышли на поле в специальных футболках, на которые фамилии и номера были нанесены золотым цветом в честь аргентинского форварда команды Лионеля Месси, в конце ноября получившего свой седьмой «Золотой мяч».Остальные встречи тура, сыгранные 10–12 декабря, принесли такие результаты: «Лилль» – «Лион» – 0:0, «Нант» – «Ланс» – 3:2, «Брест» – «Монпелье» – 0:4, «Реймс» – «Сент-Этьен» – 2:0, «Анже» – «Клермон» – 0:1, «Мец» – «Лорьян» – 4:1, «Ренн» – «Ницца» – 1:2, «Труа» – «Бордо» – 1:2, «Страсбур» – «Марсель» – 0:2.Турнирную таблицу уверенно возглавляет ПСЖ, набравший 45 очков. Вслед за ним в лидирующей группе идут «Марсель» (32 балла), «Ренн» (31), «Ницца» (30), «Монпелье» (28), «Ланс» (27), «Страсбур» (26) и «Монако» (26).В списке бомбардиров на первом месте находится нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, забивший 11 мячей.