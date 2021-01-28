Дубай ужесточает ограничения для туристов

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Изменения вступят в силу с 31 января. Нужно будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную за 72 часа до поездки. До этого срок был четверо суток.Такие правила будут действовать для прибывающих из всех стран за исключением британцев - им въезд временно запрещен.Как и ранее, по прилете пассажирам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и контроля за самочувствием. Нужно сдать и повторный анализ, в ожидании результатов которого гости должны находиться на самоизоляции в отеле или апартаментах. В случае положительного результата, турист должен отправиться на как минимум десятидневный карантин.