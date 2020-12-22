Таксист спровоцировал ДТП в центре Минска: повреждены четыре авто

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Подробности корреспондент sb.by узнал уВ ГАИ призывают автомобилистов помнить о том, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают.Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома