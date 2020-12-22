Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказались повреждены четыре автомобиля, произошло сегодня около 12:15 в Минске.
Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко:
– По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля-такси марки Volkswagen выезжал с прилегающей территории дома № 18 по улице Киселева и при этом не уступил дорогу водителю Renault, двигавшемуся по улице Киселева со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Чичерина. От удара в Renault пробило колесо, после чего этот автомобиль вошел в неуправляемый занос и наехал на припаркованные Kia и Volkswagen. Четыре машины получили механические повреждения. Но пострадавших в этом ДТП нет. По факту аварии проводится проверка. Сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска выясняют все обстоятельства произошедшего.
В ГАИ призывают автомобилистов помнить о том, что при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и всадникам, путь движения которых они пересекают.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Таксист спровоцировал ДТП в центре Минска: повреждены четыре авто
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