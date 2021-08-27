ДТП в центре Гродно: столкнулись такси и машина МЧС

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Транспортное средство оперативного назначения МЧС двигалось с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом на вызов. При проезде кольцевой развязки водитель такси 1981 года рождения не предоставил спецтранспорту преимущество. В результате произошло столкновение.– рассказала подробности sb.by