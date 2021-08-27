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ДТП в центре Гродно: столкнулись такси и машина МЧС

Авария произошла сегодня около 9:30 на кольцевой развязке рядом с Гродненской филармонией. 

Фото: vk.com/grodnogai

Транспортное средство оперативного назначения МЧС двигалось с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом на вызов. При проезде кольцевой развязки водитель такси 1981 года рождения не предоставил спецтранспорту преимущество. В результате произошло столкновение. 

– В ДТП никто не пострадал. Водитель такси перевозил пассажира, после случившегося клиент пересел в другую машину. Транспортные средства получили механические повреждения. Заторовых ситуаций из-за аварии на дороге не возникло. Проводится проверка, – рассказала подробности sb.by cтарший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома Анастасия Бурнос.
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