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  2. ДТП в Копыльском районе: трое погибших, двое пострадавших

ДТП в Копыльском районе: трое погибших, двое пострадавших

Резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днем вблизи деревни Киевичи Копыльского района.


34-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь по автодороге Р43 граница России – Кричев – Бобруйск– Ивацевичи, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение этого авто с Audi А6 под управлением 39-летнего жителя Клецкого района.

Корреспонденту sb.by о произошедшем рассказала инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Екатерина Сильченко:

– В результате аварии, которая случилась около 15.00, оба водителя, а также 61-летний пассажир Audi скончались на месте происшествия. А еще два человека, 21-летний пассажир Audi и 21-летняя пассажирка Mitsubishi, госпитализированы с травмами. Проводится разбирательство.



В управлении Следственного комитета по Минской области дополнили, что следователи совместно с сотрудниками ГКСЭ осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, зафиксировали следовую картину и изъяли необходимые объекты для исследования. Предварительно установлено, что в автомобиле Mitsubishi правое переднее колесо отличалось по размеру, рисунку и типу протектора от остальных, что могло привести к потере курсовой устойчивости.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото: Следственный комитет

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