ДТП в Калинковичском районе – погибла пассажирка

В результате аварии погибла 20-летняя девушка, а водитель и 23-летний парень были госпитализированы с травмами.По предварительной информации, водитель был пьян. Он лишен права управления транспортными средствами.На месте работали медики, сотрудники ГАИ, МЧС и СК. Устанавливаются все обстоятельства и подробности случившегося.Фото МВД