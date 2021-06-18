В ночь с 17 на 18 июня (около 2-х часов) в Калинковичском районе (2-й км автодороги Липов – Вязовица) 24-летний водитель на Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От удара авто загорелось, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
В результате аварии погибла 20-летняя девушка, а водитель и 23-летний парень были госпитализированы с травмами.
По предварительной информации, водитель был пьян. Он лишен права управления транспортными средствами.
На месте работали медики, сотрудники ГАИ, МЧС и СК. Устанавливаются все обстоятельства и подробности случившегося.
Фото МВД
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ДТП в Калинковичском районе – погибла пассажирка
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