Авария произошла сегодня около половины девятого утра на 65-м километре автодороги Граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи. В результате лобового столкновения двух микроавтобусов Volkswagen Transporter и Mercedes были травмированы три человека: оба водителя и пассажир Volkswagen.
Как уточнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, по предварительной версии, Volkswagen занесло на полосу встречного движения, где он и врезался в Mercedes.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: УВД Могилевского облисполкома
Опубликовано:
725
ДТП в Чериковском районе: в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали три человека
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter