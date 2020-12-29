ДТП в Чериковском районе: в результате столкновения двух микроавтобусов пострадали три человека

Как уточнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, по предварительной версии, Volkswagen занесло на полосу встречного движения, где он и врезался в Mercedes.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, ГАИ, МЧС. Обстоятельства произошедшего выясняются.Фото: УВД Могилевского облисполкома