В воскресенье, 25 июля, случилась авария на 112-м км автодороги Р-3 Логойск – Зембин – Глубокое – граница Латвии (Урбаны). О ДТП сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.
Предварительно установлено, что 25-летний парень, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался по 112-му км автодороги Р-3 Логойск – Зембин – Глубокое – граница Латвии (Урбаны) на территории Докшицкого района. Примерно в 13:30 он нарушил правила обгона, произошло лобовое столкновение с автомобилем BMW. Volkswagen начало заносить, и после столкновения с еще одним автомобилем он опрокинулся. Пассажир Volkswagen – 27-летняя девушка – от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель был доставлен в медучреждение.
Следственно-оперативной группой осмотрено место аварии. Зафиксирована следовая картина, назначены экспертные исследования. Возбуждено уголовное дело. Известно, что компания возвращалась с фестиваля в Браславе; водитель был трезв.
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ДТП под Докшицами: погибла 27-летняя девушка
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