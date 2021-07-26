ДТП под Докшицами: погибла 27-летняя девушка

Предварительно установлено, что 25-летний парень, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался по 112-му км автодороги Р-3 Логойск – Зембин – Глубокое – граница Латвии (Урбаны) на территории Докшицкого района. Примерно в 13:30 он нарушил правила обгона, произошло лобовое столкновение с автомобилем BMW. Volkswagen начало заносить, и после столкновения с еще одним автомобилем он опрокинулся. Пассажир Volkswagen – 27-летняя девушка – от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель был доставлен в медучреждение.Следственно-оперативной группой осмотрено место аварии. Зафиксирована следовая картина, назначены экспертные исследования. Возбуждено уголовное дело. Известно, что компания возвращалась с фестиваля в Браславе; водитель был трезв.