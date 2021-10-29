ДТП на МКАД: столкнулись автобус и три машины

На внутреннем кольце МКАД сегодня произошло столкновение четырех транспортных средств. Подробности аварии сообщают в официальном Telegram-канале ГАИ Минска.
По предварительной информации, сегодня около 16:15 на внутреннем кольце МКАД в районе съезда на проспект Дзержинского столкнулись автобус МАЗ, автомобили Skoda, Audi и автобетономеситель DAF. В результате движение в двух полосах кольцевой было заблокировано. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данному факту Госавтоинспекция Московского района Минска начала проверку.
Видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома