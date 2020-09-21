Лесная отрасль не только выстояла в условиях пандемии, но и достойно прошла все испытания. Так охарактеризовал положение дел в отрасли министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.
Фото: архив БЕЛТА
– Мы практически не сбавили темпов развития, которые держим на протяжении последних лет, – отметил министр. – Так, уже в этом году лесовосстановление и лесоразведение произведено на площади более 40 тысяч гектаров. На такой же площади проведены рубки ухода. Из всех видов рубок лесхозы заготовили более 14 миллионов кубометров древесины – это 113 процентов к заданию.
Среди других достижений в сфере – рост инвестиций в лесное хозяйство (более 200 миллионов рублей с начала года, или 172 процента к уровню прошлого года). Кроме того, из 49 запланированных к реализации проектов по программе промышленного развития и деревообработки завершено 24.
– В этом году отрасль реализовала один из самых амбициозных своих проектов: в рамках поручения Президента мы построили шесть пеллетных производств, еще одно приобрели, оперативно перепрофилировали и уже выпускаем там продукцию. Общая мощность этих производств более 170 тысяч тонн гранул в год. Примечательно, что два крупных пеллетных производства появилось в Гомельской области – здесь нам подставили плечо. И с задачей в регионе успешно справились, – обратил внимание министр.
Кстати, 20 сентября в Беларуси отмечался День работников леса. Виталий Дрожжа подчеркнул, что пышных торжеств ввиду СOVID-19 в этот раз не устраивалось.
– К сожалению, эпидемиологическая обстановка в этом году внесла коррективы в формат нашего общения. Убежден, что это ни в коей мере не повлияло на праздник. Ведь у нас было больше возможностей отметить его в своих коллективах, с семьей, – обозначил плюсы ситуации министр.
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Дрожжа: в пандемию лесная отрасль практически не сбавила темпов развития, которые держит на протяжении последних лет
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