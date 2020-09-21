Дрожжа: в пандемию лесная отрасль практически не сбавила темпов развития, которые держит на протяжении последних лет

Фото: архив

БЕЛТА

, – отметил министр.Среди других достижений в сфере – рост инвестиций в лесное хозяйство (более 200 миллионов рублей с начала года, или 172 процента к уровню прошлого года). Кроме того, из 49 запланированных к реализации проектов по программе промышленного развития и деревообработки завершено 24., – обратил внимание министр.Кстати, 20 сентября в Беларуси отмечался День работников леса. Виталий Дрожжа подчеркнул, что пышных торжеств ввиду СOVID-19 в этот раз не устраивалось., – обозначил плюсы ситуации министр.