Дрожжа: в 2022 году будет построено еще минимум 6–7 пеллетных заводов

В 2022 году в системе Минлесхоза будет построено еще минимум 6–7 пеллетных заводов. Такие цифры в беседе с журналистами во время посещения Сморгонского опытного лесхоза привел министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.





Напомним, сегодня в Сморгони торжественно открыли завод по производству топливных гранул – один из цепочки подобных предприятий, построенных по поручению Президента.

– Мы все чаще слышим про тематику углеродного следа, про развитие биоэнергетики. Закономерно, что сегодня рынок пеллет растет во всем мире. По прогнозам экспертов Евросоюза, рынок потребления топливных гранул в ближайшие 5 лет будет прирастать в странах Европы примерно на 10 млн тонн в год. Поэтому таким производствам, как сморгонское, – быть, развиваться. В планах по отрасли – в следующем году ввести минимум еще 6–7 заводов. Запущенные производства уже законтрактованы, сегодня стоит задача по новым получить сертификаты на продукцию.





Министр подчеркнул, что после 2022-го в отрасли не будет уделяться столько внимания направлению.

– Тема выполнила свою цель – стала драйвером процесса на рынке. Мы показали, что эти производства эффективны, прибыльны, создают конченую продукцию. Так, вскоре откроется большой частный завод в Могилевской области, в следующем году крупный частный появится в Витебской. Впрочем, в каждом отдельном регионе руководители лесхозов будут решать, нужен ли новый пеллетный завод – с учетом наличия сырья и возможностей, – отметил Дрожжа.

Ведомство сосредоточится на поисках постоянных рынков сбыта и партнеров из числа крупных логистических компаний, которые бы сопровождали процесс реализации пеллет. Плюс стоит задача управлять реализацией пеллет.

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