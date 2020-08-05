Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Дрожжа: цифры в бизнес-планах лишь планка, ниже которой нельзя опускаться

Дрожжа: цифры в бизнес-планах лишь планка, ниже которой нельзя опускаться

Цифры в бизнес-планах – лишь планка, ниже которой нельзя опускаться. Такое мнение высказал сегодня министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время рабочей поездки на Брестчину. Там он встретился с трудовыми коллективами нескольких лесхозов –Барановичского, Ганцевичского и Ляховичского, сообщили sb.by в пресс-службе ведомства.

Фото: архив БЕЛТА

Министр уточнил, что сегодня важно переосмыслить свою работу, увидеть перспективы. При этом, сконцентрировавшись на цифрах, нужно не просто двигаться, но и понимать, куда это движение направлено. 

– Есть ли у вас четкое понимание того, что из каждого кубометра заготовленной древесины вы достали максимум? – обратился министр с вопросом к главным специалистам одного из лесхозов. – Я считаю, что добавленная стоимость может быть гораздо выше. И все мы должны быть нацелены на то, чтобы сделать наши предприятия более эффективными. 

При этом резерв, по мнению Дрожжи, сегодня есть у всех, даже у успешных учреждений. А вот куда и как двигаться предприятию – задача, которую должен решать штаб каждого лесхоза. По словам министра, из Минска и Бреста не скажут, как все должно быть.

– Вы – управленцы, в ваших руках принятие решений. Но двигаться нужно с четким пониманием куда, зачем и как, – отметил Дрожжа. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Юрфак, физфак и другие. БГУ назвал проходные баллы на ряд факультетов
Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки: сохранение и укрепление стабильности в стране - гражданский долг каждого из нас
В Витебске чествовали соцработников за вклад в борьбу с COVID-19
Вложения в сельское хозяйство, которые были сделаны с начала существования независимой Беларуси, принесли колоссальный эффект экономике. Мнение.
Назаров: рассчитываю, что в стране будут развиваться инновационные центры
Экспорт белорусского продовольствия по итогам года ожидается на уровне 5,75 млрд долларов
Honda сбила ребенка в Минске
Дрожжа: цифры в бизнес-планах лишь планка, ниже которой нельзя опускаться
Наталья Кочанова посетила минскую среднюю школу № 52, которая готовится к открытию
Посол Маринич: на развитие экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана смотрим с оптимизмом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ах, обмануть меня нетрудно
Поляки стали получать загадочные посылки с семенами из Китая
Лучших представителей социальной службы и волонтеров страны наградят за работу во время пандемии COVID-19
В результате крушения лодки в Бангладеш погибли 17 человек
Ефремов заявил, что был один в своей машине в момент ДТП
Лукашенко провел телефонный разговор с Зеленским
Макей обсудил с Лебедевым вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ
В Новобелицком районе Гомеля может появиться новая зона отдыха
Гинеколог рассказывает, как женщине подготовиться к родам - стрим
Более 10 000 парней и девушек трудоустроены в студенческие отряды с начала года
В Великобритании кот прошел более 60 километров, чтобы вернуться к хозяевам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Горбатого могила исправит
Игорь Петришенко оценил ход реконструкции Дворца спорта
Директор РНПЦ «Кардиология»: сейчас самое главное – сохранить наш суверенитет и здоровье нации
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ливана в связи со взрывом в Бейруте
Более 25 тысяч молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре
В районе 5-го форта мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" обнаружены боеприпасы
Скрипченко сменил Разина на посту главного тренера ФК «Минск»
Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БелАЗа выросла до 41%
Биржа: доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Компромисс
В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
В Ивацевичском районе самолет совершил посадку на автомобильную дорогу
Количество пожаров во время уборочной кампании уменьшилось на 38 процентов
Депутат Брич: при сохранении наших традиционных экспортных рынков необходимо выходить на новые
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором Lexus сбил женщину
Названа сумма ущерба взрыва в столице Ливана
Клишевич: если сохраним независимость, то Беларусь и дальше будет развиваться
Мнение: некоторые наблюдатели своей главной задачей считают распространение откровенных фейков
БРСМ приглашает размещать в соцсетях фото с хештегами #любимуюнеотдадим и #беларусьоднанеотдадим
Ефремов не признал себя виновным в смертельном ДТП
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
В расчете на дурака?
МИД: белорусы при взрыве в Бейруте не пострадали
Минск получит девять низкопольных электробусов
На юге Франции сгорело больше тысячи гектаров леса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ