Дрожжа: цифры в бизнес-планах лишь планка, ниже которой нельзя опускаться

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БЕЛТА

Министр уточнил, что сегодня важно переосмыслить свою работу, увидеть перспективы. При этом, сконцентрировавшись на цифрах, нужно не просто двигаться, но и понимать, куда это движение направлено.– обратился министр с вопросом к главным специалистам одного из лесхозов.При этом резерв, по мнению Дрожжи, сегодня есть у всех, даже у успешных учреждений. А вот куда и как двигаться предприятию – задача, которую должен решать штаб каждого лесхоза. По словам министра, из Минска и Бреста не скажут, как все должно быть., – отметил Дрожжа.