Цифры в бизнес-планах – лишь планка, ниже которой нельзя опускаться. Такое мнение высказал сегодня министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время рабочей поездки на Брестчину. Там он встретился с трудовыми коллективами нескольких лесхозов –Барановичского, Ганцевичского и Ляховичского, сообщили sb.by в пресс-службе ведомства.
Фото: архив БЕЛТА
Министр уточнил, что сегодня важно переосмыслить свою работу, увидеть перспективы. При этом, сконцентрировавшись на цифрах, нужно не просто двигаться, но и понимать, куда это движение направлено.
– Есть ли у вас четкое понимание того, что из каждого кубометра заготовленной древесины вы достали максимум? – обратился министр с вопросом к главным специалистам одного из лесхозов. – Я считаю, что добавленная стоимость может быть гораздо выше. И все мы должны быть нацелены на то, чтобы сделать наши предприятия более эффективными.
При этом резерв, по мнению Дрожжи, сегодня есть у всех, даже у успешных учреждений. А вот куда и как двигаться предприятию – задача, которую должен решать штаб каждого лесхоза. По словам министра, из Минска и Бреста не скажут, как все должно быть.
– Вы – управленцы, в ваших руках принятие решений. Но двигаться нужно с четким пониманием куда, зачем и как, – отметил Дрожжа.
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Дрожжа: цифры в бизнес-планах лишь планка, ниже которой нельзя опускаться
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