Сегодня в лесхозах есть все возможности для того, чтобы быть успешными и эффективными. Такое мнение высказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в ходе встречи с трудовыми коллективами лесхозов Витебской и Гомельской областей, сообщается на официальном сайте ведомства.
Фото: mlh.by
География лесхозов, которые руководитель отрасли посетил на этой неделе, оказалась такой же широкой, как и разброс их в отраслевом рейтинге: от Суражского, обосновавшегося в последней десятке, до Мозырского опытного лесхоза, одного из лидеров в списке. Пообщался министр и с трудовыми коллективами Милошевичского и Лельчицкого лесхозов.
Основной акцент - на экономическом положении лесохозяйственных учреждений. Глава отрасли обратил внимание специалистов на местах на те задачи, которые стоят сегодня перед лесным хозяйством в целом.
«Когда-то Глава государства не просто так поручил держать равнение на лесное хозяйство Финляндии, – заметил министр лесного хозяйства в разговоре с главными специалистам Лельчицкого лесхоза. – Лесной сектор в этой стране формирует значительную долю ВВП. Но чтобы постичь секреты успеха этой лесной державы, нужно видеть картину в целом, а не просто заимствовать отдельные элементы из этой мозаики».
Где-то разговор руководства отрасли с главными специалистами получился непростым. Но, как подчеркнул Виталий Дрожжа, «за директором лесхоза и его штабом сегодня стоит не одна сотня человек. И от того, насколько слажено и продумано работает этот штаб, от его способности и желания анализировать и принимать верные управленческие решения зависит благополучие каждого
работника, лесхоза в целом, отрасли и страны».
А возможность быть эффективными и успешными сегодня, по мнению министра лесного хозяйства, есть у всех. Лесное хозяйство сегодня – это командная работа. И там, где есть команда – есть и результат.
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Дрожжа: сегодня у лесхозов есть все возможности, чтобы быть успешными и эффективными
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