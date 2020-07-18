Дрожжа: сегодня у лесхозов есть все возможности, чтобы быть успешными и эффективными

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География лесхозов, которые руководитель отрасли посетил на этой неделе, оказалась такой же широкой, как и разброс их в отраслевом рейтинге: от Суражского, обосновавшегося в последней десятке, до Мозырского опытного лесхоза, одного из лидеров в списке. Пообщался министр и с трудовыми коллективами Милошевичского и Лельчицкого лесхозов.Основной акцент - на экономическом положении лесохозяйственных учреждений. Глава отрасли обратил внимание специалистов на местах на те задачи, которые стоят сегодня перед лесным хозяйством в целом., – заметил министр лесного хозяйства в разговоре с главными специалистам Лельчицкого лесхоза.Где-то разговор руководства отрасли с главными специалистами получился непростым. Но, как подчеркнул Виталий Дрожжа,А возможность быть эффективными и успешными сегодня, по мнению министра лесного хозяйства, есть у всех. Лесное хозяйство сегодня – это командная работа. И там, где есть команда – есть и результат.