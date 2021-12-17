Дрожжа: мы перестали быть сырьевым придатком по мере реализации проекта по созданию пеллетных заводов

По мере реализации проекта по созданию пеллетных заводов мы перестали быть сырьевым придатком. На это сегодня в беседе с журналистами обратил внимание министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. Руководитель отрасли принял участие в торжественном открытии пеллетного завода в Сморгонском опытном лесхозе.





Министр напомнил:

– Еще пять лет назад мы экспортировали круглую древесину. Находясь в центре Европы, мы были таким сырьевым придатком для предприятий, расположенных на территории Польши и Прибалтики. Конечно же, нас, лесную братию, это абсолютно удовлетворяло. Для нас это был путь наименьшего сопротивления: заготовили – погрузили в вагон и отправили. Как следствие, точка роста прибыли формировалась за рубежом. Было принято достаточно выверенное и правильное решение со стороны Президента о жестком запрете вывоза круглой древесины из Беларуси. Думаю, большинство из нас помнят тот период, насколько мы неоднозначно относились к этому решению. Были определенные нарекания со стороны контролирующих органов, мы столкнулись с вопросом остатков заготовленной древесины. Особенно актуально этот вопрос стоял с низкокачественной древесиной в лесу. И мы приняли решение о строительстве пеллетных производств.





По словам министра, подобные проекты решают две основные задачи. Речь о переработке отходов лесопиления, по сути, утилизации остатков, а также о переработке низкокачественной древесины, в том числе валежника, которого довольно много в лесах.

– Это достаточно успешный и эффективный бизнес-проект. Наряду с решением таких социальных задач, как создание рабочих мест с достаточно высоким уровнем зарплаты, он позволяет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, привлекать инвестиции. Это еще и имиджевый проект: по мере реализации мы перестали быть сырьевым придатком кого-то. Более того, более 100 тысяч кубометров кругляка мы импортировали из России. Отрадно, что эта древесина не пошла транзитом на экспорт, а переработана внутри страны, – отметил Дрожжа.

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