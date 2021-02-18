Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) станет обязательной для всех участников производственного процесса в лесу в ближайшее время. Об этом сегодня перед началом итоговой коллегии Министерства лесного хозяйства рассказал журналистам руководитель ведомства Виталий Дрожжа.
Система уже введена в промышленную эксплуатацию. Все лесхозы подключены к ней. Плюс более 30 организаций, которые заняты в лесу. Впрочем, пока система не обязательна для всех участников процесса. Но скоро это должно измениться.
– Соответствующий указ подпишется в ближайшее время. Президент одобрил подходы, проект указа, остались формальности. После подписания указа надо будет привести в соответствие ряд наших ведомственных документов – и мы делаем систему обязательной для всех участников производственного процесса в лесу, чья работа связана с заготовкой и перемещением древесины. Я бы сказал, что до этого момента остались считаные недели, – отметил Дрожжа.
Напомним, в 2017 году по поручению Правительства министерство приступило к созданию ЕГАИС. Реализацию проекта поддержал и Президент. Бюджетные средства на разработку не привлекались. Главная задача нового программного продукта – повысить эффективность использования лесных ресурсов за счет совершенствования системы управления. Кроме того, система позволит автоматизировать планирование, учет и анализ основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовки древесины, контролировать передвижение срубленной древесины на всех этапах – от леса до завода. Непременное условие – все игроки рынка должны быть подключены к ЕГАИС.
Фото: БЕЛТА
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Дрожжа: ЕГАИС станет обязательной для всех участников производственного процесса в лесу в ближайшее время
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