Дрожжа: дров в стране хватает и будет дальше хватать всем

Об этом в беседе с корреспондентом sb.by заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.





Напомним, накануне отопительного сезона вспыхнул вопрос нехватки дров в отдельных регионах. В некоторых уголках онлайн-ресурсы, как это бывает, ситуацию накалили. Действительно все настолько плохо с дровами?

Слово министру:

– Давайте начнем с того, что предусмотрительный хозяин дровами займется с весны. Банально, чтобы те успели высохнуть. Но многие откладывают решение этого вопроса до последнего. Плюс запросы у людей выросли – прошлая суровая зима съела много запасов. Да и неизвестно, какой будет нынешняя. В результате, по нашим наблюдениям, спрос вырос на 25–30 процентов. Но дров хватает: только в заготовленном виде мы сегодня имеем около 600 тысяч кубометров дровяной древесины на остатках. Вопрос – доставки. Сегодня транспорт лесхозов работает без выходных, с утра до ночи. Ежедневно лесхозы только напрямую отоваривают 1,2–1,4 тысячи заявок по всей стране. А ведь есть еще местные гортопы, первоочередная задача которых обеспечить население дровами и брикетами.

По словам министра, по части лесхозов ажиотаж практически снят, остались проблемы лишь в считанных местах вблизи крупных городов.

– Но, по сути, напряжение в отдельных регионах спровоцировали сами граждане: вспомнили про дрова в сентябре–октябре, в разгар подготовки к отопительному периоду… Да, в отдельных случаях кому-то пришлось недельку-другую и подождать. Но никакой катастрофы в этом нет. Дров хватило и дальше будет хватать всем, – заверил Виталий Дрожжа. – А ситуация в онлайн-пространстве – яркий пример манипулирования. Кому-то просто выгодно было накрутить людей, постараться создать негативный общественный резонанс. Но не получилось: в своем Telegram-канале мы быстро отреагировали на эти попытки, подробно разъяснили гражданам, что происходит на самом деле. Мы организовали работу по информированию населения и на местах: в октябре–ноябре лесхозы активно проводят тематические встречи по реализации дров населению. Таким образом, нам удалось снять искусственно созданный ажиотаж.

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