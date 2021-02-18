Дрожжа: 2021 год в отрасли объявляем Годом лесных культур

, – обратил внимание Виталий Дрожжа.Министр отметил, что основа создания новых лесов – качественный лесосеменной материал. Для этого в отрасли есть почти 1,76 тысячи гектаров лесосеменных плантаций. Посадочный материал выращивают в 78 постоянных лесных питомниках лесхозов общей площадью свыше 1,3 тысячи гектаров. В 2020 году в питомниках выращено почти 375 млн стандартных сеянцев и саженцев, в том числе 21,4 млн с закрытой корневой системой., – обратил внимание Дрожжа.Кстати, в 2021 году лесовосстановление и лесоразведение планируется провести на площади не менее 39,7 тысячи гектаров.