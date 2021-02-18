2021 год в Минлесхозе объявлен Годом лесных культур. Об этом сегодня во время проведения итоговой коллегии рассказал руководитель ведомства Виталий Дрожжа.
– Признавая сложности в области воспроизводства лесов, нынешний год мы объявляем Годом лесных культур. Он должен стать, по сути, переломным в нашем отношении к вопросам лесовосстановления. Для решения задач у нас есть все необходимое: создана материальная база, есть посадочный материал соответствующего качества. Остается один вопрос – человеческий фактор. В связи с этим мы принимаем решение об усилении ответственности, о концентрации наших контрольных мероприятий именно в этом направлении, – обратил внимание Виталий Дрожжа.
Министр отметил, что основа создания новых лесов – качественный лесосеменной материал. Для этого в отрасли есть почти 1,76 тысячи гектаров лесосеменных плантаций. Посадочный материал выращивают в 78 постоянных лесных питомниках лесхозов общей площадью свыше 1,3 тысячи гектаров. В 2020 году в питомниках выращено почти 375 млн стандартных сеянцев и саженцев, в том числе 21,4 млн с закрытой корневой системой.
– И это уже позволяет нам более половины лесных культур создавать именно селекционным посадочным материалом. Мы достигли оптимального, по мнению ученых, соотношения нормального и селекционного посадочного материала при создании новых лесов, – обратил внимание Дрожжа.
Кстати, в 2021 году лесовосстановление и лесоразведение планируется провести на площади не менее 39,7 тысячи гектаров.
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Дрожжа: 2021 год в отрасли объявляем Годом лесных культур
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Фото: Александр ГОРБАШ