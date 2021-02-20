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Древние монеты, мечи и ювелирные украшения: угадай находки белорусских археологов. Тест
Белорусские археологи не отстают от своих зарубежных коллег и активно исследуют и восстанавливают археологические памятники и артефакты на белорусской земле. Предлагаем вам познакомиться с яркими находками наших соотечественников, а заодно попробовать угадать – какие из них были найдены в Беларуси, а какие не имеют отношения к нашей истории.
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