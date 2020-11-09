Древнейшие предки лошадей могли возникнуть на территории Индостана

Международный коллектив палеонтологов обнаружил на территории штата Гуджарат в Индии большое число окаменелых останков древнейших родичей лошадей, указывающих на южноазиатское происхождение всех непарнокопытных животных, пишет ТАСС.
Индостан. © Amit kg/Shutterstock/FOTODOM
"Предки непарнокопытных и парнокопытных, а также приматов внезапно появились на Земле в начале эоцена, примерно 56 млн лет назад. Их останки были найдены на всех континентах северного полушария, однако географическое положение прародины всех этих животных оставалось загадкой для нас. Мы показали, что непарнокопытные животные появились на территории Индии еще до того, как она столкнулась с Азией", – заявил Кен Роуз, профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США), чьи слова приводит пресс-служба Journal of Vertebrate Paleontology.
По текущим представлениям палеонтологов, предки непарнокопытных животных появились на Земле почти сразу после вымирания динозавров, около 56 млн лет назад. Первые их представители, такие как гиракотерии и эогиппусы, обладали крайне небольшими размерами и не были похожи на современных лошадей, зебр, антилоп и прочих современных представителей этого отряда млекопитающих.
Несмотря на то что ископаемая история эволюции лошадей была очень хорошо изучена за последние два столетия, точное положение прародины этих животных пока остается предметом споров среди палеонтологов. Древнейшие останки непарнокопытных животных, относящиеся примерно к одному и тому же геологическому периоду, были найдены как в Южной Азии, так и на территории Северной Америки, что не позволяло ученым точно сказать, где они зародились.
Роуз и его коллеги нашли первые подтверждения того, что полуостров Индостан был родиной предка всех непарнокопытных животных, изучая сотни окаменелых останков так называемых камбайтериев (Cambaytherium) – травоядных млекопитающих размером со свинью, ходивших на кончиках пальцев и живших на территории полуострова Индостан во времена эоцена.
Останки этих древних существ ученые обнаружили в начале текущего столетия в одной из каменноугольных шахт на территории индийского штата Гуджарат. Их необычная анатомия, сочетающая в себе черты тел древних лошадей и более примитивных млекопитающих, заставила Роуза и его команду предположить, что камбайтерии могут быть "потерянным звеном эволюции", связывающим современных непарнокопытных и общего предка всех современных млекопитающих.
Для проверки этой идеи ученые проанализировали все найденные останки камбайтериев, сравнив их друг с другом и с тем, как устроено тело у других древних лошадей и кандидатов на роль их общего предка. Этот анализ помог ученым выделить ключевые отличительные черты трех видов камбайтерий, Cambaytherium thewissi, Cambaytherium gracilis и Cambaytherium marinus, а также определить их типичные размеры и массу – 23, 10 и 100 кг.
Средний возраст всех этих окаменелостей, как показал изотопный анализ окружающих их пород, составляет около 54,5 млн лет, что делает камбайтерий пока самыми древними претендентами на звание предка всех лошадей и копытных животных. В пользу этого также говорят два других фактора – положение этих животных на древе эволюции и сам факт, что их останки были найдены в Индии.
Дело в том, что Индостан в то время представлял собой не полуостров, а остров, который отделился от Мадагаскара и Гондваны, южного суперконтинента, примерно 90 млн лет назад и последующие 35 млн лет двигался в сторону Азии, с которой он столкнулся в начале эоцена, примерно 55 млн лет назад.
Соответственно, камбайтерии вряд ли могли попасть на территорию будущей Индии из других регионов Земли, так как в предшествовавшие этому эпохи она была изолирована от всех остальных континентов. Это, как считают Роуз и его коллеги, является одним из самых убедительных аргументов в пользу того, что предки лошадей и остальных непарнокопытных животных появились именно на этом осколке Гондваны.
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Древнейшие предки лошадей могли возникнуть на территории Индостана
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