Дрессируем кота! Как научить котика командам и почему это важно

Любого кота можно и нужно научить обычным командам, таким как «сидеть», «лежать», «место», «ко мне».
Для чего нужны эти команды?Они имеют практическое значение в повседневной жизни. Например, команда «место» очень помогает пугливым кошкам в случае проявления агрессии страха, когда команда уже отработана, идти в укрытие после этой команды.
Как обучать?Берем лакомство. Подзываем к себе кота; когда он подходит, говорим команду «ко мне» и даем лакомство сразу же как он подошел. И так отрабатываем 7–10 раз подряд! В течение недели ежедневных занятий кот усвоит эту команду. Команда «место». Подходим к «месту» кота и приманиваем лакомством к «месту», кот подходит, встает всеми лапками на «место» или заходит в домик или переноску (смотря что вы выбрали «местом»), даем лакомство и говорим: «место». «Сидеть» отрабатывается элементарно: берем в руку лакомство и приподнимаем над котом, когда кот усаживается, произносим «сидеть» и даем лакомство! Тут очень важно не обманывать кота и помнить, что команды – это, по сути, условный рефлекс и при длительном их повторении они будут работать и без лакомства, которое в последующем можно будет заменить на похвалу словами и поглаживание.
Для всех кошек очень важно изучать команды. Почему?Их мозг для своего развития должен постоянно тренироваться. Именно такую интеллектуальную тренировку получает кот при дрессировке. Особенно это полезно очень активным породам, таким как бенгальские кошки, ориенталы, мейн-куны, чаузи, абиссинские и сомалийские кошки. В их случае дрессировка обязательна! Тем более они могут быть обучены командам «апорт» или « принеси», « змейка», « ап» и т.д. Был интересный случай в моей практике, когда мы бенгальского кота обучали команде « змейка», чтобы он перестал охотиться за ногами. И действительно, спустя некоторое время ноги хозяйки стали не таким привлекательным объектом охоты.
Дрессировка очень успокаивает чрезмерно активных котиков. У меня был случай в практике котика, который во время игры становился таким гиперактивным, что не мог остановиться и набрасывался на свою владелицу, кусал и царапал ее. Я попросила обратить внимание на то, как начинает вести себя котик перед развитием состояния гипервозбуждения, то есть в каком положении хвост, шерсть, уши. И в момент, когда владелица начинала наблюдать, как у кота поднимается шерсть на спинке, уши направляются вперед, хвост начинает подергиваться, возникает громкое дыхание, я предложила начать дрессировать его, давая команды «ап», например. Котик начинал прыгать за лакомством на различные поверхности и очень быстро уставал не только физически, но и интеллектуально, и укладывался спать.
«Правило 2 секунд»Очень важно при обучении командам вовремя поощрять лакомством! У владельца есть 1–2 секунды, чтобы после произнесенной команды питомец получил лакомство, иначе команда не закрепится! Дело в том, что котики не понимают значений наших слов и могут только связывать наши слова и наши или свои действия! Поэтому очень важно соблюдать «правило 2 секунд»…
Какое должно быть лакомство для дрессировки? Ответ прост: самое желанное, самое любимое котиком. Можно вообще утреннюю или вечернюю порцию корма не давать и скармливать во время дрессировки! Котик в ожидании кормления будет готов сделать многое для того, чтобы его покормили даже обычным кормом.