Дрессируем кота! Как научить котика командам и почему это важно

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Надежда Симохина

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Для чего нужны эти команды?

Как обучать?

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Для всех кошек очень важно изучать команды. Почему?

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«Правило 2 секунд»

Почему дрессировка – это важно

Любого кота можно и нужно научить обычным командам, таким как «сидеть», «лежать», «место», «ко мне».Они имеют практическое значение в повседневной жизни. Например, команда «место» очень помогает пугливым кошкам в случае проявления агрессии страха, когда команда уже отработана, идти в укрытие после этой команды.Берем лакомство. Подзываем к себе кота; когда он подходит, говорим команду «ко мне» и даем лакомство сразу же как он подошел. И так отрабатываем 7–10 раз подряд! В течение недели ежедневных занятий кот усвоит эту команду. Команда «место». Подходим к «месту» кота и приманиваем лакомством к «месту», кот подходит, встает всеми лапками на «место» или заходит в домик или переноску (смотря что вы выбрали «местом»), даем лакомство и говорим: «место». «Сидеть» отрабатывается элементарно: берем в руку лакомство и приподнимаем над котом, когда кот усаживается, произносим «сидеть» и даем лакомство! Тут очень важно не обманывать кота и помнить, что команды – это, по сути, условный рефлекс и при длительном их повторении они будут работать и без лакомства, которое в последующем можно будет заменить на похвалу словами и поглаживание.Их мозг для своего развития должен постоянно тренироваться. Именно такую интеллектуальную тренировку получает кот при дрессировке. Особенно это полезно очень активным породам, таким как бенгальские кошки, ориенталы, мейн-куны, чаузи, абиссинские и сомалийские кошки. В их случае дрессировка обязательна! Тем более они могут быть обучены командам «апорт» или « принеси», « змейка», « ап» и т.д. Был интересный случай в моей практике, когда мы бенгальского кота обучали команде « змейка», чтобы он перестал охотиться за ногами. И действительно, спустя некоторое время ноги хозяйки стали не таким привлекательным объектом охоты.Дрессировка очень успокаивает чрезмерно активных котиков. У меня был случай в практике котика, который во время игры становился таким гиперактивным, что не мог остановиться и набрасывался на свою владелицу, кусал и царапал ее. Я попросила обратить внимание на то, как начинает вести себя котик перед развитием состояния гипервозбуждения, то есть в каком положении хвост, шерсть, уши. И в момент, когда владелица начинала наблюдать, как у кота поднимается шерсть на спинке, уши направляются вперед, хвост начинает подергиваться, возникает громкое дыхание, я предложила начать дрессировать его, давая команды «ап», например. Котик начинал прыгать за лакомством на различные поверхности и очень быстро уставал не только физически, но и интеллектуально, и укладывался спать.Очень важно при обучении командам вовремя поощрять лакомством! У владельца есть 1–2 секунды, чтобы после произнесенной команды питомец получил лакомство, иначе команда не закрепится! Дело в том, что котики не понимают значений наших слов и могут только связывать наши слова и наши или свои действия! Поэтому очень важно соблюдать «правило 2 секунд»…Какое должно быть лакомство для дрессировки? Ответ прост: самое желанное, самое любимое котиком. Можно вообще утреннюю или вечернюю порцию корма не давать и скармливать во время дрессировки! Котик в ожидании кормления будет готов сделать многое для того, чтобы его покормили даже обычным кормом.Часто владельцы котов задают такой вопрос: «А как же я буду дрессировать кота, если он уже старый». В природе предки наших домашних кошек были вынуждены постоянно в течение своей жизни приобретать новые навыки, чтобы, во-первых, выжить, а во-вторых, поймать довольно ловкую и тоже хитрую жертву. Наши домашние любимцы не являются исключением и живут по тем же законам природы. Интеллектуальная нагрузка котикам нужна абсолютно в любом возрасте, иначе головной мозг будет «стареть» и со временем его клетки не будут так хорошо работать. Следовательно, без интеллектуальных нагрузок у кошек с возрастом могут наблюдаться различные изменения психики.