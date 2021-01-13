Драка в первые дни нового года закончилась смертью 24-летнего парня

В агрогородке Лесной Минского района 2 января подрались два молодых человека. Один из них скончался, сообщает СК.
Официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина рассказала, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели 24-летнего парня.
По предварительным данным, в одном из заведений агрогородка произошла ссора между знакомыми. В перепалку вмешался 18-летний парень. Между ним и погибшим случился более серьезный конфликт. Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов по голове – молодой человек потерял сознание. Несмотря на реанимационные меры, принятые прибывшими медиками, он скончался в автомобиле скорой помощи.
Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину и изъяли предметы и объекты, имеющие отношение к трагедии. Также были допрошены свидетели. Назначены дополнительные экспертные исследования.
По результатам расследования 18-летнему парню предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть) УК, он допрошен. С учетом тяжести содеянного к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
Фото Следственного комитета
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