Драка в первые дни нового года закончилась смертью 24-летнего парня

Официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина рассказала, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели 24-летнего парня.По предварительным данным, в одном из заведений агрогородка произошла ссора между знакомыми. В перепалку вмешался 18-летний парень. Между ним и погибшим случился более серьезный конфликт. Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов по голове – молодой человек потерял сознание. Несмотря на реанимационные меры, принятые прибывшими медиками, он скончался в автомобиле скорой помощи.Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину и изъяли предметы и объекты, имеющие отношение к трагедии. Также были допрошены свидетели. Назначены дополнительные экспертные исследования.По результатам расследования 18-летнему парню предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть) УК, он допрошен. С учетом тяжести содеянного к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.Фото Следственного комитета