Римский ювелирный дом Bvlgari представил новые украшения из коллекции Fiorever.
В названии линейки зашифрованы два слова - итальянское «fiore» («цветок») и английское «forever» («навсегда»).
По задумке дизайнеров, коллекция воспевает красоту природы, безудержный оптимизм и романтику. В ней представлена парюра из белого золота, которая состоит из колье с бриллиантовым паве и крупной подвеской, серьги, которые при снятии подвесок трансформируются в универсальные гвоздики, и браслет со специальной удобной застежкой.
Кроме того, в линейку вошли спиральное кольцо и кулоны с одиночными цветами. Их сердцевины выполнены из сапфира и изумруда в версии из белого золота и рубина в версии из розового.
Стоит отметить, что символом новой коллекции стала не фирменная змейка Bvlgari, а четырехлистный цветок, однако последний имеет не меньшую историю и значимость для римского бренда. Растение расположено на многих достопримечательностях столицы Италии, которая является главным вдохновением модного Дома.
Фото: bulgari.com
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Драгоценные бутоны: Bvlgari показал новые украшения из коллекции Fiorever
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