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Драгомир Карич: Лукашенко и Правительство создали такие условия для бизнеса, что здесь может работать любой

Президент сегодня провел встречу с почетным консулом Беларуси в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем. После общения с Главой государства сербский бизнесмен и депутат рассказал журналистам о своем отношении к Беларуси.


Драгомир Карич отметил, что дружит с нашей страной уже 40 лет:

– Еще во времена Советского Союза я работал у вас. Бобруйск – это первый город, где я начал строить мясокомбинат.

Он рассказал, что приезжал в страну с бывшими президентами Сербии – Слободаном Милошевичем, с Томиславом Николичем, а также с действующим Президентом Александром Вучичем.

– Недавно наш страну посещал белорусский министр промышленности с делегацией. Мы это очень уважаем. И я сегодня говорил Александру Лукашенко: любого от вас, кто хочет, мы можем принять, – сообщил сербский политик. 

Драгомир Карич также в разговоре с журналистами упомянул авиарейс Минск –Белград, который он в свое время помогал запускать. Сегодня по этому маршруту самолеты не летают из-за санкций:

– Сегодня запретили. Но это снова будет, – выразил уверенность сербский бизнесмен.

Сербский бизнесмен также рассказал, насколько комфортно вести бизнес в нашей стране:

– Александр Лукашенко и ваше Правительство создали такие условия для бизнеса, что здесь может работать любой. Здесь работают многие западные компании. Некоторые сегодня работают не напрямую, через разные страны. Но работают. Ведь бизнес, как и вода: никогда не остановишь, она найдет свой путь.

Драгомир Карич также заверил, что расскажет гражданам Сербии, своим избирателям, всю правду о Беларуси:

– Правда в том, что ваша страна чистая, настоящая.  

Фото: БЕЛТА
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