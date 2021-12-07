Драгомир Карич: Лукашенко и Правительство создали такие условия для бизнеса, что здесь может работать любой

Президент сегодня провел встречу с почетным консулом Беларуси в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем. После общения с Главой государства сербский бизнесмен и депутат рассказал журналистам о своем отношении к Беларуси.
Драгомир Карич отметил, что дружит с нашей страной уже 40 лет:
– Еще во времена Советского Союза я работал у вас. Бобруйск – это первый город, где я начал строить мясокомбинат.
Он рассказал, что приезжал в страну с бывшими президентами Сербии – Слободаном Милошевичем, с Томиславом Николичем, а также с действующим Президентом Александром Вучичем.
– Недавно наш страну посещал белорусский министр промышленности с делегацией. Мы это очень уважаем. И я сегодня говорил Александру Лукашенко: любого от вас, кто хочет, мы можем принять, – сообщил сербский политик.
Драгомир Карич также в разговоре с журналистами упомянул авиарейс Минск –Белград, который он в свое время помогал запускать. Сегодня по этому маршруту самолеты не летают из-за санкций:
– Сегодня запретили. Но это снова будет, – выразил уверенность сербский бизнесмен.
Сербский бизнесмен также рассказал, насколько комфортно вести бизнес в нашей стране:
– Александр Лукашенко и ваше Правительство создали такие условия для бизнеса, что здесь может работать любой. Здесь работают многие западные компании. Некоторые сегодня работают не напрямую, через разные страны. Но работают. Ведь бизнес, как и вода: никогда не остановишь, она найдет свой путь.
Драгомир Карич также заверил, что расскажет гражданам Сербии, своим избирателям, всю правду о Беларуси:
– Правда в том, что ваша страна чистая, настоящая.
Фото: БЕЛТА