Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Беларуси на 2 августа объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 2 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Завтра в стране ожидаются сильные дожди, местами грозы и до 30 градусов жары. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 2 августа, ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-западу страны ожидаются сильные дожди, утром и днем во многих районах - усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Местами грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью столбики термометров покажут 14-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по юго-востоку температура достигнет до 26-30 градусов тепла.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Карпенко: повышение платы за обучение в вузах полностью обоснованное
БПЦ рассматривает вопрос получения священниками дополнительного педагогического образования
В Минске автомобиль врезался в автобус - погиб ребенок
"Допускать к старту спортсменку, которая вытирает ноги о сборную страны, было бы неправильно", - ОНТ о ситуации с Тимановской
Более 24 тысяч случаев COVID-19 выявили в Великобритании за сутки
В турецкой провинции Анталья в результате пожара погибли семь человек
«Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки»: девушка Милоша Биковича рассказала о расставании с актером
Полиция Берлина провела 500 задержаний на несанкционированных акциях ковид-диссидентов
мнение
Николай ЩЕКИН
«Самое страшное, что можно вообразить, — это желать нищеты своему народу»
Торжество бегуний из Ямайки и рекорды в плавании: главное на Олимпиаде за выходные
В Эстонии назвали число вакцинированных от коронавируса
Золото в прыжках на батуте, бронза в прыжках в высоту и надежда на женскую борьбу: главное о выступлении белорусов на Олимпиаде за выходные
В Академии МВД сегодня состоялось зачисление абитуриентов
На острове Эланд в Швеции обнаружили следы самого большого старинного замка
В Словакии стартовала лотерея для мотивации жителей к вакцинации от коронавируса
Китайские спортсмены сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпиады
Недосеков: все, что было в моих силах, отдал в секторе
Наумова: я отдала на помосте все силы
Лукашенко поздравил Максима Недосекова с завоеванием бронзовой медали в Токио
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Это ж надо было такими уродиться…
Кипр ввел новые ограничения для невакцинированных жителей и туристов
Музей уникального обмундирования и военной техники открылся в Бресте
Спасены около 400 мигрантов из деревянной лодки в Средиземном море
Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание
Итальянский бегун Марсель Джейкобс выиграл олимпийскую стометровку
В Вороновском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Юлимар Рохас с мировым рекордом завоевала олимпийское золото в тройном прыжке
Президент НОК Беларуси поздравил Максима Недосекова с бронзой на Олимпиаде
Этнопраздник «У госцi да радзiмiчаў» берет не масштабом, а атмосферой
Тяжелоатлетка Дарья Наумова оказалась далека от олимпийского пьедестала
мнение
Михаил КУЧКО
О чем госпожа Фишер молчит как рыба об лед
Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль Олимпиады в прыжках в высоту
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Исландии
Рапиристы Франции выиграли командный турнир на Играх в Токио
В Могилевской области за сутки дважды горело сено
В Горецком районе спасатели деблокировали водителя фуры
Легкоатлетка Кристина Тимановская покидает Игры в Токио
В Казахстане зафиксировали новый коронавирусный антирекорд
Герман: с нами в самолете летели люди, у которых выявили COVID-19 – в Токио нас посадили на карантин
Легкая атлетика. Эльвира Герман не вышла в финал ОИ на 100 м с барьерами
В Беларуси за сутки в лесах потерялись два человека
Баскетболисты Словении обыграли испанцев в матче олимпийского турнира
В Новогрудском районе огнем уничтожено 60 т сена
Средневековый склеп с останками десятков христиан обнаружили в Севастополе
Авторы