В Беларуси на 2 августа объявлен оранжевый уровень опасности

Завтра в стране ожидаются сильные дожди, местами грозы и до 30 градусов жары. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 2 августа, ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром по северо-западу страны ожидаются сильные дожди, утром и днем во многих районах - усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Местами грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью столбики термометров покажут 14-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, по юго-востоку температура достигнет до 26-30 градусов тепла.