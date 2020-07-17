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  2. «Довод» Кристофера Нолана должен собрать в прокате $ 800 млн, чтобы принести прибыль

«Довод» Кристофера Нолана должен собрать в прокате $ 800 млн, чтобы принести прибыль

Новый фильм Кристофера Нолана «Довод» должен собрать в прокате не менее 800 млн долларов, чтобы принести прибыль создателям, пишет Indie Wire.

Бюджет картины с учетом маркетинговых затрат составил 400 млн долларов. Аналитики считают, что для того, чтобы отбить инвестиции студии Warner Bros., сборы в кинотеатрах должны быть как минимум в два раза выше.

При этом, по информации источников, режиссер настаивает на скорейшей премьере, а студия хочет дождаться более благоприятной эпидемиологической обстановки в мире и вновь перенести премьеру.

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Напомним, премьера «Довода» из-за пандемии переносилась дважды. Изначально фильм должен был выйти на широкие экраны 17 июля, однако сперва релиз отодвинули на 31 июля, а потом на 12 августа. Слухи об очередном переносе появились в СМИ несколько недель назад и с каждым днем крепнут, учитывая ситуацию с коронавирусом, в первую очередь в США.

«Довод» – 11-й по счету полнометражный проект Кристофера Нолана в качестве режиссера. Сюжет картины держится в секрете. Известно, что в центре сюжета герой Джона Дэвида Вашингтона, который сражается за спасение мира, путешествуя через сумрачные реалии международного шпионажа. Вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Он сталкивается с инверсией – специальной техникой управления временем.

Сюжет «Довода» напоминает «Начало» – другой фильм Нолана, который вышел в 2010 году и собрал четыре «Оскара». К слову, премьера новой картины режиссера должна была состояться ровно на 10-летие «Начала», однако все планы сорвал COVID-19. Кстати, у самого Нолана, который сейчас является одним из самых популярных постановщиков, «Оскара» все еще нет. Все пять номинаций так и остались номинациями.

Помимо Вашингтона в «Доводе» снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи и другие.

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