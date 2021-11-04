Довгало: жизнь – бесконечное повторение. Событие возвращается до тех пор, пока мы не усвоим урок окончательно

Жизнь – это бесконечное повторение. То, что мы недопоняли в первый раз, происходит с нами снова. Чуть-чуть по-другому. Если мы по-прежнему не понимаем, событие возвращается до тех пор, пока мы не усвоим урок окончательно.О каких уроках идет речь? В истории каждого государства есть легендарные государственные личности, которые не просто оставили свой след в истории, но и сыграли колоссальную роль в развитии внутренней и внешней политики не только своего государства, но и всего мира. Я веду речь об уникальном человеке – Андрее Андреевиче Громыко, который был министром иностранных дел СССР более 28 лет! А в целом дипломатической деятельностью занимался почти полвека!Не лишним будет напомнить, что он белорус, уроженец деревни Старые Громыки, что в Ветковском районе Гомельской области. Этот удивительный человек обладал потрясающими знаниями, колоссальным информационным багажом. Но остановлюсь на нескольких моментах его последнего интервью главному редактору журнала «Огонек» (едва ли не самый крутой журнал в Советском Союзе).Когда затронули тему о Меморандуме (Директиве СНБ-68) американского национального совета безопасности от 7 апреля 1950 года № 68, требования которой уже в 1951 году значительно изменили отношения между США и СССР. Но тогда это был секретный документ, о котором Советский Союз попросту не знал, а посему реагировать не мог. И только спустя 25 лет, в 1975 году, документ был рассекречен, но, как говорят, поезд ушел…и страна была уже другой. Но Директива работала…Итак, основные постулаты Директивы № 68, как говорил Андрей Андреевич, состояли в том, чтобы «оказывать всестороннее давление на Советский Союз. Заставить его отступить по всему фронту борьбы – политической, идеологической, экономической, духовной, влиять и на внутренние процессы в стране с тем, чтобы они привели к крушению социалистического строя. Вот цель». Реально, это был фактически программный документ, определивший политику США во времена холодной войны. Вам, уважаемые подписчики, и не только ничего это не напоминает? Каков урок был для СССР?Самое интересное, что также было указано в этом документе, что прекращать переговоры с русскими нельзя, нужно их продолжать, но не приходить ни к каким результатам. Думаю, что именно из-за этого Громыко А.А. как-то скажет, что лучше семь лет переговоров, чем один день войны.Сегодня Беларусь буквально обложили санкциями. А плюс еще события последних двух лет, и не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы отчетливо видеть те же цели, которые изложены выше.И все-таки позволю себе процитировать очень интересные мысли, изложенные в разделе «Цели» самого Меморандума: «В случае войны у нас нет причин изменять стоящие перед нами общие цели. Они не включают в себя безоговорочную капитуляцию, подчинение советского народа или лишение России ее экономического потенциала. Такая линия неизбежно сплотит народы России вокруг режима, их поработившего. Скорее, эти цели предполагают принятие СССР некоторых особых условий, при которых смогут процветать свободные институты и при которых народы России будут иметь возможность определять свою собственную судьбу. И, если мы сможем превратить русский народ в своих союзников, мы облегчим нашу задачу и сделаем победу более верной». Ну как? Что изменилось? Какие еще уроки нужны?Повторение чего-то - это не проклятие, это возможность изменить дальнейшую жизнь.Фото Таты Кавериной.