Довгало: законопроект "О геноциде белорусского народа" – это защита нашей исторической памяти

"Время бессильно ослабить память человечества о неизменной стойкости и мужестве нашего народа.Годы фашизма были страшными годами насилия и террора. Человечество не может, нет, не вправе забыть зверства фашистов, их чудовищные преступления, совершенные в Советском Союзе.Люди не должны предать забвению лагеря смерти, костры из живых людей.С каждым днем все меньше остается не только участников той страшной войны, но и малолетних узников.Болью о трагических событиях Великой Отечественной войны, зверствах палачей над мирным белорусским населением проникнуто каждое слово, когда малолетние узники фашистских лагерей рассказывают о своих обрывочных детских воспоминаниях.Заметим, что народы различных государств в разные исторические периоды предъявили фашистам суровые обвинения в преступлениях против человечества – в уничтожении, геноциде целых народов и в преступлениях против человечности – в издевательствах и массовых убийствах сотен тысяч, миллионов мирных граждан.Поэтому законопроект Республики Беларусь "О геноциде белорусского народа", принятый сегодня Палатой представителей, не случайность, а защита нашей исторической памяти.Забыть преступление нельзя. И мы не забудем..."Фото Таты Кавериной