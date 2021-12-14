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  2. Довгало: законопроект "О геноциде белорусского народа" – это защита нашей исторической памяти

Довгало: законопроект "О геноциде белорусского народа" – это защита нашей исторической памяти

Таким мнением член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало поделилась в своем Telegram-канале. Парламентарий написала:


"Время бессильно ослабить память человечества о неизменной стойкости и мужестве нашего народа.

Годы фашизма были страшными годами насилия и террора. Человечество не может, нет, не вправе забыть зверства фашистов, их чудовищные преступления, совершенные в Советском Союзе.

Люди не должны предать забвению лагеря смерти, костры из живых людей.

С каждым днем все меньше остается не только участников той страшной войны, но и малолетних узников.

Болью о трагических событиях Великой Отечественной войны, зверствах палачей над мирным белорусским населением проникнуто каждое слово, когда малолетние узники фашистских лагерей рассказывают о своих обрывочных детских воспоминаниях.

Заметим, что народы различных государств в разные исторические периоды предъявили фашистам суровые обвинения в преступлениях против человечества – в уничтожении, геноциде целых народов и в преступлениях против человечности – в издевательствах и массовых убийствах сотен тысяч, миллионов мирных граждан.

Поэтому законопроект Республики Беларусь "О геноциде белорусского народа", принятый сегодня Палатой представителей, не случайность, а защита нашей исторической памяти.

Забыть преступление нельзя. И мы не забудем..."

Фото Таты Кавериной
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