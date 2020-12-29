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Довгало: Всебелорусское народное собрание должно стать эпохальным событием в жизни современной Беларуси

Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало.


Союз. Содружество. Единство. Не имеет особого значения, как называется объединение государств, республик или любых других регионов. Значение имеет цель – общность интересов.

Именно сегодня, 29 декабря, но только 1922 года был подписан Договор об образовании СССР. В его состав вошли Российская, Белорусская, Украинская и Закавказская республики. Позднее республик-участниц стало пятнадцать.

А первый пункт Договора устанавливал компетенцию Союза ССР, в которую, в частности, входило: представительство СССР в международных отношениях, изменение внешних границ и прием новых республик в состав СССР, объявление войны и заключение мира. Это значит, что сохранение мира на всей территории союза было основополагающей задачей. И еще одна особенность – верховной властью провозглашался Съезд Советов СССР, а участниками были делегаты.

Сегодня именно Всебелорусское народное собрание должно стать эпохальным событием в жизни современной Беларуси. Найти новые, возможно, неординарные пути решения глобальных и текущих проблем.

Но пришел 1990 год и договор был расторгнут.

Прошло почти сто лет с момента заключения Договора. Век! Но цели для объединения остаются актуальными и сегодня. Мир был, есть и будет главным условием для развития любой страны, какие бы вызовы не были брошены.

Можно пользоваться любой лексикой – консолидация или сплочение, но суть остается одна.

Все можно преодолеть только ВМЕСТЕ!

ФОТО ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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