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Довгало: все, что происходит сейчас вокруг нашей страны, похоже на безумие

Присоединяясь к санкциям, многие государства не задумываются об экономических и политических последствиях для своих стран, полагает член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Довгало.


В своем телеграм-канале парламентарий пишет:

 «Все, что происходит сейчас вокруг нашей страны, похоже на безумие. Создается впечатление, что введение бесконечных санкций только закаляет. Как говорят, все, что нас не убивает, то делает сильнее. Присоединяясь к санкциям, многие государства, видимо, даже не задумываются об экономических  и политических последствиях для своих стран».

Ирина Довгало предлагает обратиться к самому понятию «санкции»:

«Дословный перевод с латинского звучит как строжайшее постановление. Юридическая природа санкций заключается в их карательном характере. Их вполне можно рассматривать как наказание определенного рода, которое применяется в отношении нарушителя. Но что нарушила Беларусь? Если вводите санкции, то обоснуйте их. В данном случае нарушается в первую очередь Устав Организации Объединенных Наций. Учредителем которой была и Беларусь. Кстати, в преамбуле Устава отмечено: «Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни». 

Но в данном случае нарушается не только Устав ООН, но и принципы  международного права вообще, продолжает депутат:

«Отдельные «политические лидеры» заявляют, что «единственным способом навредить режиму являются санкции», как сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty. Кроме того, звучат призывы ужесточить ограничительные меры. Мол, мир должен понять, что сейчас переживают белорусы. А теперь вопрос. Откуда вы, сидя далеко за пределами Беларуси, знаете, что переживают белорусы? Вы у них спросили?»

Ирина Довгало подчеркивает:

«Любые экономические санкции – это удар в первую очередь как раз по простым белорусам: это рабочие места, заработная плата, объемы производства… А уже потом экономика страны в целом. Задевает, что лишая Беларусь возможности проводить международные соревнования, участвовать в фестивалях, наказывают не только белорусов, но и жителей других стран, которые с удовольствием приезжают в нашу страну. Именно поэтому парламентарии Беларуси обратились к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг нашей страны. Ведь те, кто вводит санкции, ратуют «за демократию». Но вывод напрашивается один: если Беларусь делает не то, что хотят «демократы», значит, это недемократично. А просто кто не с нами, тот против нас. Вот и вся демократия. И все-таки хочется верить, что здравый смысл возобладает».

Фото Таты КАВЕРИНОЙ
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