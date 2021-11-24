Довгало: среди способов непосредственной демократии референдум занимает особое место

Референдум – воля народа.Ровно четверть века на назад – 24 ноября 1996 года – состоялся республиканский референдум. Что характерно, подготовка и проведение референдума проходили в достаточно сложной общественно-политической обстановке. В то время назрело много проблем, касающихся политического устройства страны.Напомню, что вопросы были инициированы и Президентом, и Верховным Советом, они затрагивали важнейшие проблемы государственной и общественной жизни.Результаты не только выборов, но и референдумов международных "гостей" не устраивали всегда. И этот референдум не был исключением. Но то, что тогда, в 1996 году, в голосовании приняли участие 84,14% избирателей из числа занесенных в списки – это факт!Именно на этом референдуме было принято решение о создании двухпалатного Парламента, поддержано предложение о переносе Дня Независимости на 3 июля.Кстати, и сегодня, при подготовке изменений в Конституцию, звучит тема нового политического института, но уже Всебелорусского народного собрания, тема применения смертной казни.Стоит обратить внимание, что среди способов непосредственной демократии референдум занимает особое место. Это связано прежде всего с тем, что решение, принятое на референдуме, как правило, обладает высшей юридической силой.А самое главное, что выбор народа – это его воля, а значит, как сказал Сенека, глас народа священен.Фото Таты Кавериной