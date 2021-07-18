Довгало: "Славянский базар" стал не просто ожидаемым событием, а душой искусства и творчества

Вот уже 30 лет радушный Витебск встречает всех, кому дорого единство, кому дорого искусство, кому дорог мир.- написала парламентарий.Она также добавила: культура всегда найдет возможность создать пространство для понимания и диалога. И именно в Витебске это пространство есть.Незабываемый день на фестивале, как считает Довгало, - день Союзного государства. Это всегда просто фейерверк музыки, творчества, сувениров и конечно незабываемого настроения и широты славянской души.- поделилась мнением депутат.- Замечу для тех, кто никогда не был на фестивале, может показаться, что день Союзного государства - это только концерт. Конечно же концерт лучших мастеров России и Беларуси, но это ещё и музейные выставки, и встречи представителей различных общественных организаций, и обсуждение общих проблем за круглым столом, и пресс-конференции, и выставки народных ремесел (кстати тут вам и произведения из Торжка, и Оршанский лен, и золотая русская хохлома, и уникальная белорусская скань, словом - шедевры!). Поэтому россыпь великолепных направлений и общих интересов просто не могут уже уместиться в один день, - написала Довгало и добавила:Ирина Довгало подчеркнула, что впечатляющий молодежный блок наших стран представлен во всех направлениях. От дискуссионных площадок до главной сцены! Все это, по мнению спикера, говорит о бесконечном настоящем единстве наших народов, с общим стремлением сохранить мир и суверенитет.- заключила она.Фото Таты Кавериной