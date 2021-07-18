Довгало: "Славянский базар" стал не просто ожидаемым событием, а душой искусства и творчества

Это отметила член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Довгало в своем Telegram-канале.
Вот уже 30 лет радушный Витебск встречает всех, кому дорого единство, кому дорого искусство, кому дорог мир.
- Фестиваль "Славянский базар" стал не просто ожидаемым событием, а душой искусства и творчества. Настоящий Звездный состав жюри конкурса только ещё раз подтверждает, что культура - это зеркало политики и общества, - написала парламентарий.
Она также добавила: культура всегда найдет возможность создать пространство для понимания и диалога. И именно в Витебске это пространство есть.
Незабываемый день на фестивале, как считает Довгало, - день Союзного государства. Это всегда просто фейерверк музыки, творчества, сувениров и конечно незабываемого настроения и широты славянской души.
- Думаю, что неслучайно Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил в рамках фестиваля проводить не день, а неделю Союзного государства, - поделилась мнением депутат.
- Замечу для тех, кто никогда не был на фестивале, может показаться, что день Союзного государства - это только концерт. Конечно же концерт лучших мастеров России и Беларуси, но это ещё и музейные выставки, и встречи представителей различных общественных организаций, и обсуждение общих проблем за круглым столом, и пресс-конференции, и выставки народных ремесел (кстати тут вам и произведения из Торжка, и Оршанский лен, и золотая русская хохлома, и уникальная белорусская скань, словом - шедевры!). Поэтому россыпь великолепных направлений и общих интересов просто не могут уже уместиться в один день, - написала Довгало и добавила:
- К слову, делегация России на фестивале одна из самых представительных, более тысячи человек!
Ирина Довгало подчеркнула, что впечатляющий молодежный блок наших стран представлен во всех направлениях. От дискуссионных площадок до главной сцены! Все это, по мнению спикера, говорит о бесконечном настоящем единстве наших народов, с общим стремлением сохранить мир и суверенитет.
- А искусство...как говорил Лев Толстой искусство есть одно из средств единения людей, - заключила она.
Фото Таты Кавериной
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Довгало: "Славянский базар" стал не просто ожидаемым событием, а душой искусства и творчества
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