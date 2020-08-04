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Довгало: сегодняшнее послание Президента – настоящий фарватер

Такое мнение высказала по итогам Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Довгало:

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– Сквозь рифы геополитических проблем, наслоение внешних обострений Президент четко дал направления движения вперед. Затронуты были важнейшие сферы нашей жизни... Чудес не бывает, и только  трудом, а не митингами и протестами достигают перемен и результатов. Когда гремит оружие – законы молчат. А возвращение Конституции 1994 года – это подарок криминалу, отметил Президент. Молодежь – это инвестиции в будущее. Государство, как родители за своих детей, несет ответственность за молодежь. Недопустимо разрушить, то, что более чем за четверть века было сделано, то, что было завоевано. Мы живем под мирным небом! Поэтому глядя в прошлое, обнажите головы, глядя в будущее – засучите рукава.
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