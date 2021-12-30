Довгало: проект Конституции пронизан желанием сохранить мир, гражданское согласие и суверенитет страны

"Патриотизм – убеждение, что твоя страна лучше других потому, что именно ты в ней родился. Не только классики, но и проект обновленной Конституции пронизан сохранением не только историко-культурного наследия, но и желанием сохранить мир, гражданское согласие, суверенитет страны.Особое внимание к этой теме в Конституции не случайно. В течение многих лет предпринимаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны. И никто из "афторов" не думает о том, что они оскорбляют память о погибших, которые представляли разные народы.Мы должны... нет, наша священная обязанность – сохранить память о миллионах наших соотечественников, которые приближали Победу, героически сражаясь на фронте и в партизанских отрядах, в тылу.В текущем году, который, кстати, является Годом народного единства, Парламентом были приняты законопроекты "О недопущении реабилитации нацизма" и "О геноциде белорусского народа".Это продиктовано реальным запросом общества, наших людей, мнением которых пренебрегать нельзя.В изменениях нашей Конституции в статье 15 звучит: "Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны".И здесь абсолютное единство белорусского народа – доблесть и отвага наших ветеранов никогда не будут преданы забвению, а преступления против человечества срока давности не имеют".Фото Таты КАВЕРИНОЙ