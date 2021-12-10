Довгало: кризис на границе и отношение Польши к беженцам заставляет задать вопрос: «Где разум? Где братство?»

Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало.

«Вершено уставом, да верчено неправом. Так гласит известная пословица. И это правильно, потому что интерпретировать как заблагорассудится каждому международные документы, это уже не право, а уж тем более не права.

Сегодня День прав человека, он отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН, которая именно 10 декабря 1948 года приняла "Всеобщую декларацию прав человека».

История показывает, что мировое сообщество выработало целый комплекс международных документов о правах человека. Достаточно сказать, что все та же Организация Объединенных Наций за время своего существования приняла более 70 международных документов в области прав человека: деклараций, конвенций, рекомендаций, пактов и т.п.

Но и это не всё. ВСЕ! Государства-участники международных договоров по правам человека взяли на себя обязательства соблюдать зафиксированные в них права и свободы человека. Ну если взяли, значит, нужно выполнять. Но увы.

А чтобы всеми государствами обеспечивалось выполнение основных прав и свобод, Генеральной Ассамблеей ООН были провозглашены международные стандарты в этой области. Но и здесь снова –увы.... Ситуация на границе Беларуси и Польши показывает обратную сторону медали. И мы видим, что нашими соседями не соблюдаются не только права беженцев, но и своих граждан, которые стремились оказать помощь беженцам.

Обратите внимание, что преамбула Декларации начинается со слов: «Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира…» Не устаю задаваться вопросом, все ли страны, не только люди, принимают это во внимание?

А статья 1 все той же Декларации гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Приграничный кризис и отношение Польши к беженцам заставляют снова задать вопрос: "Где разум? Где братство?"

Защищать права и свободы человека нужно не на словах, а на деле.

И еще. Несмотря на то что изложенные в Декларации обещания не полностью реализованы, особенно нашими отдельными соседями, сам факт того, что она выдержала испытание временем, свидетельствует о неизменной универсальности ее вечных ценностей – равенства, справедливости и человеческого достоинства.

Фото Таты Кавериной