Довгало: обновленный Кодекс об образовании уделяет внимание воспитанию патриотов своей страны

«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно. Именно эти постулаты лежат в основе обновленного Кодекса об образовании, принятого сегодня во втором чтении Палатой представителей.Конечно же. много новаций, но остановлюсь на нескольких.Одним из нововведений кодекса предлагается расширение сферы применения целевой подготовки. Это значит, что все организации, имеющие перспективную потребность в кадрах, смогут выступать заказчиками нужных специалистов.Одна из самых обсуждаемых тем по новеллам кодекса – это новые подходы к итоговой аттестации учащихся. Речь идет об объединении выпускных экзаменов и ЦТ. Если недавние выпускники вспомнят себя, то явно будут сетовать, что не в их бытность ввели такие изменения.А в ссузы предлагается зачисление проводить без ЦТ – по конкурсу аттестатов. В этом есть рациональное зерно. Ведь сразу повышается привлекательность этого вида образования.Отдельно остановлюсь на абитуриентах, сдавших российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Они получат право поступать в белорусские вузы без вступительных испытаний на наиболее востребованные в экономике специальности на платной основе. Ориентировочно предполагается выделять до 20% мест от цифр приема.Конечно же, такой подход позволит привлечь иностранных граждан в вузы и повысит привлекательность белорусского образования.Обновленный кодекс уделяет внимание воспитанию патриотов своей страны. Как бы пафосно это ни звучало, но любовь к своей семье, истории, родному краю, желание жить в мире – это ценности, которые являются духовно-нравственным стержнем для наших детей.А главная цель – научить наших ребят думать, анализировать и всегда стремиться к самообразованию.Образование поможет выжить. Самообразование приведет к успеху. Успехов нашим детям!»Фото Таты КАВЕРИНОЙ